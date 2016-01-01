Экс-шеф-редактор «Фокуса» рассказала, как изменился журнал после смены собственника

Бывший шеф-редактор журнала «Фокус» Яна Мойсеенкова указала на ухудшение качества статей в издании, после того как его владельцем стал собственник Business Radio Group («Шансон», DJFM, «Бизнес ФМ», «Любимое») Анатолий Евтухов и уволилась часть редакции.

В своем посте в Facebook она уточняет, что прекратила работу в журнале в ноябре 2016 года.

"Если вы читали «Фокус» ранее, то, наверняка, уже заметили изменения. Если вы любили тот «Фокус», запомните его таким, каким он был. Больше его не будет. Его, собственно, уже нет. Есть отчаянные попытки сайта сохранить лицо", - пишет журналистка.