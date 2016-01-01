Экс-шеф-редактор «Фокуса» рассказала, как изменился журнал после смены собственника

Бывший шеф-редактор журнала «Фокус» Яна Мойсеенкова указала на ухудшение качества статей в издании, после того как его владельцем стал собственник Business Radio Group («Шансон», DJFM, «Бизнес ФМ», «Любимое») Анатолий Евтухов и уволилась часть редакции.
В своем посте в Facebook она уточняет, что прекратила работу в журнале в ноябре 2016 года.
"Если вы читали «Фокус» ранее, то, наверняка, уже заметили изменения. Если вы любили тот «Фокус», запомните его таким, каким он был. Больше его не будет. Его, собственно, уже нет. Есть отчаянные попытки сайта сохранить лицо", - пишет журналистка.
По ее словам, причина таких изменений - редакционная политика и профессиональный уровень редакции. "От прежней редакции мало что осталось. Причина - изменение редполитики под вывеской ее сохранения. Ничего неожиданного. Собственник СМИ в Украине, как известно, имеет право делать со СМИ все, что посчитает нужным, здесь граница - лишь адекватность издателя (и тех, кого он привел в это СМИ) и гибкость редакции (в первую очередь, главреда и редколлегии)", - объясняет Мойсеенкова.
«Телекритика» обратилась за комментарием к компании «Фокус Медиа».
Напомним, сделку о покупке медиаактивов одесского бизнесмена Бориса Кауфмана - журнала «Фокус», приложения «Фокус. Красивая страна» и сайта focus.ua - Евтухов закрыл в начале декабря прошлого года. Ее подробности он рассказал в интервью «Телекритике».
Фото: Facebook журнала «Фокус»
Статьи по теме
- Развитием «Фокуса» займется Никита Потураев
- Заместитель главреда «Фокуса» Олег Сорочан уволился
- Бывший шеф-редактор «Фокуса» родила двойню
- Новый владелец журнала «Фокус» – о покупке издания
- Кауфман продал журнал «Фокус» собственнику Business Radio Group; план по развитию проекта представят 15 декабря
- В руководстве журнала «Фокус» произошли перестановки