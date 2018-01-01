ТЕЛЕКРИТИКА

Экс-шеф-редактор «Еспресо» стал советником Гройсмана

Бизнес
Бывший шеф-редактор телеканала «Еспресо» Василий Рябчук стал советником премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом он сообщил в своем Facebook.

_

_

Изданию «Волинь24» Василий Рябчук рассказал, что приступил к обязанностям 14 сентября.

"Сейчас я – советник Владимира Гройсмана на общественных началах. Скоро я буду работать также в новых проектах, которые не будут связаны с телевидением. Это будут общественно-социальные проекты", – добавил он.

Напомним, на прошлой неделе канал «Еспресо» сообщил, что Василий Рябчук покидает свою должность в связи со сменой места работы, а пост главного редактора занял журналист Виктор Лешик.

Фото: Facebook Василия Рябчука

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Новой ведущей «Сніданку з 1+1» стала экономист-маркетолог

Бизнес

К1 покажет кулинарное тревел-шоу «Еда, я люблю тебя!»

Популярное на Телекритике



Дуся

«Народ против»: трагикомедия в трех действиях

Дуся

Журналистка, расследовавшая коррупционные схемы, зарабатывает на платьица в Facebook

Культура

Мадам ЖуЖу – о культуре травести, образе Верки Сердючки и телеканале СТБ

Бизнес

Новой ведущей «Сніданку з 1+1» стала экономист-маркетолог