Экс-шеф-редактор «Еспресо» стал советником Гройсмана

Изданию «Волинь24» Василий Рябчук рассказал, что приступил к обязанностям 14 сентября.

"Сейчас я – советник Владимира Гройсмана на общественных началах. Скоро я буду работать также в новых проектах, которые не будут связаны с телевидением. Это будут общественно-социальные проекты", – добавил он.

Напомним, на прошлой неделе канал «Еспресо» сообщил, что Василий Рябчук покидает свою должность в связи со сменой места работы, а пост главного редактора занял журналист Виктор Лешик.

Фото: Facebook Василия Рябчука