ТЕЛЕКРИТИКА

Эксперты назвали самого некомпетентного голосового помощника

Бизнес

Аналитики Loup Ventures протестировали популярные голосовые ассистенты и выяснили, какие из них лучше справляются со своими задачами.


В тесте участвовали четыре робота – Siri, Google Assistant, Alexa и Cortana. Каждому из них задали по 800 вопросов в виде теста.

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Лидером по количеству правильных ответов оказался Google Assistant, который правильно ответил на 85,5%. Siri заняла второе место, ответив на 78,5% вопросов. Ассистенты Alexa и Cortana ответили правильно лишь на 61,4% и 52,4% вопросов соответственно.

Также эксперты разделили вопросы по категориям и выяснили, что качественнее всего справочную информацию выдает голосовой помощник Google – 93% правильных ответов, зато Siri лучше выполняет команды – 90%.

Специалисты отметили, что за три месяца, прошедшие с последнего теста, Siri стала умнее почти на 30% – 66,1% против 95% правильных ответов. Также она почти всегда понимает контекст и задает наводящие вопросы, если не смогла обработать первый запрос пользователя.

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