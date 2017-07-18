Экс-команда «Громадського.Культура» запустила собственный проект

Бывший главный редактор «Громадського.Культура» Оксана Городивская, а также работавшие с ней в одной команде главный режиссер Анна Московченко, продюсеры Юлианна Слипченко и Марина Сидоренко основали и запустили проект «Привіт/media&production».

Как рассказывает пресс-служба проекта, «Привіт/media&production» объединяет медиа о культуре и коммерческий продакшн. "В рамках первого мы создаем материалы для собственного медиа, в рамках второго – для других медиа и бизнеса. В то время как медиа будет ориентировано на культуру, продакшн будет предоставлять услуги не только в культуре, но и в различных сферах бизнеса", – говорят его создатели, уточняя, что доходы продакшена будут вложены в развитие медиа.

Главным редактором проекта является Городивская. За стратегию и коммуникации отвечает Слипченко, продюсированием и общением с клиентами занимается Сидоренко, а визуальными коммуникациями – Московченко.