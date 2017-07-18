Экс-команда «Громадського.Культура» запустила собственный проект

Бывший главный редактор «Громадського.Культура» Оксана Городивская, а также работавшие с ней в одной команде главный режиссер Анна Московченко, продюсеры Юлианна Слипченко и Марина Сидоренко основали и запустили проект «Привіт/media&production».
Как рассказывает пресс-служба проекта, «Привіт/media&production» объединяет медиа о культуре и коммерческий продакшн. "В рамках первого мы создаем материалы для собственного медиа, в рамках второго – для других медиа и бизнеса. В то время как медиа будет ориентировано на культуру, продакшн будет предоставлять услуги не только в культуре, но и в различных сферах бизнеса", – говорят его создатели, уточняя, что доходы продакшена будут вложены в развитие медиа.
Главным редактором проекта является Городивская. За стратегию и коммуникации отвечает Слипченко, продюсированием и общением с клиентами занимается Сидоренко, а визуальными коммуникациями – Московченко.
"С одной стороны, мы видим потребность в медиа о культуре (их критически мало для того, чтобы существенно влиять на общество), а с другой стороны – мы хотим воплощать новые форматы и предлагать бизнесу новый визуальный язык для коммуникации с аудиторией", – отмечает Юлианна Слипченко.
Так, первым проектом «Привіт/media&production» стали съемки музыкального документального фильма о рок-группе «Димна Суміш», включавшие запись лайв на барже на Днепре, серию интервью и съемки на концертах. Сейчас лента находится на этапе монтажа.
Кроме того, проект сотрудничаем с шоу Майкла Щура «#@)₴?$0». В новом сезоне в нем появятся лайвы украинских музыкантов, производством которых и займется «Привіт/media&production».
Напомним, журналистки сообщили об уходе из «Громадського.Культура» в середине июля и подготовке к запуску собственного проекта.
Фото: Пресс-служба «Привіт/media&production»
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