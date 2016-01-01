Экс-главреды Forbes Woman и bit.ua запустили контентное бюро

Бывший главный редактор bit.ua Влад Недогибченко и экс-главред Forbes Woman Мария Рыдван открыли контентное и копирайтерское бюро inka.

Как сообщает пресс-служба проекта, бюро занимается написанием текстов любого жанра и всем, что связано с ихоформлением, а также другими типами контента для медиа ибизнеса, в частности созданием контентных стратегий иконсультациями по копирайтингу и PR. Контент создается на украинском, русском и английском языках.

"Про важность сторителлинга для маркетинга и СМИ сегодня не говорит тольколенивый, но при этом мало кто убедительно внедряет его на практике. Для нас это челлендж: с одной стороны, есть чувство, что у медиа появляются новые запросы; с другой, в Украине к текстам относятся легкомысленно, дефицит компетентных авторов усугубляется тем, что им банально мало платят. Но мы верим, что это поправимо", – говорит Влад Недогибченко, отвечающий в inka за контент.

Создатели бюро обещают работать только с теми авторами и копирайтерами, с которыми раньше сотрудничали в СМИ и маркетинге (Рыдван работала в агентстве Aimbulance, а Недогибченко занимался контентом для IT-компаний).

"Зачастую пиарщики не умеют писать, а авторы не смотрят на вещи глазами рекламодателя. Нам повезло побывать по обе стороны баррикад: полюбить и инфостиль, и нативную рекламу. Мы начали исключительно с текстов, но за первые месяцы успели поработать даже со стоп-моушн анимацией», – рассказывает Мария Рыдван.

Напомним, Влад Недогибченко ушел из bit.ua в конце 2016 года.

Фото: Пресс-служба inka