Экс-главред Styler Екатерина Дубовская возглавила «Наш Киев»

Новым главным редактором одного из первых интернет-изданий об украинской столице «НашКиев.UA» возглавила бывший главред Styler (является проектом «РБК-Украина») Екатерина Дубовская, сообщает пресс-служба издания.

Кроме того, кардинально обновился дизайн сайта «Нашего Киева».Как отмечает его основатель Дмитрий Федоренко, прошлая версия сайта устарела еще несколько лет назад. "Было много подходов и болезненных откатов назад. Реализуя каждый из функциональных модулей, мы пытались в первую очередь осмыслить, зачем это нужно, и как это поможет нашему читателю быстрее и удобнее получить доступ к контенту", — говорит он.

Среди главных нововведений — адаптивность для всех типов устройств, оптимизированный вывод рекламы, которая больше не мешает чтению материалов, улучшенный поиск и навигация. "Кроме того, следуя трендам соцсетей, издание перенесло на свои страницы так называемую «бесконечную ленту»", — добавляют в издании.

Также в издании появился политический раздел «Власть», журналисты которого анализируют происходящее во «властных кабинетах». Обновились и лайфстайл-разделы «Журнала», а такде добавилась рубрика «Жизнь», которая наполняется развлекательными и познавательными материалами. Вскоре организаторы городских событий смогут самостоятельно добавлять в «Афишу» издания свои мероприятия с помощью личного кабинета.

“Почему-то я уверен, что у проекта «НашКиев.UA» и на втором десятке его жизни все будет очень хорошо. Аудитория нас знает и любит. Рекламодатель ценит. А команда в редакции сейчас собирается самая лучшая за все времена его существования”, — считает Федоренко.

Напомним, в январе Федоренко объявил о перезапуске издания.

Фото: Facebook Ирины Безкоровайной