Экс-главред Podrobnosti.ua Михайлина Скорик запускает курсы украинского языка

Журналист и медиатренер Михайлина Скорик объявила о запуске бесплатных уроков украинского языка для взрослых.
"У меня будет новый опыт: запускаем бесплатные уроки украинского языка для взрослых в Ирпене, поэтому впервые после выпуска из института буду работать по своей второй специализации в дипломе – учитель украинского языка и литературы", – анонсировала она в своем Facebook.
Занятия стартуют с 9 сентября и будут проходить каждую субботу с 11:00 до 12:30 в помещении городской библиотеки.
Напомним, Михайлина Скорик возглавляет коммуникационное агенство Media Masters. До этого она работала главным редактором сайта Podrobnosti.ua, руководителем службы интернет-ресурсов и выпускающим редактором на телеканале «Украина», главредом порталу Tochka.net, редактором в издании «Левый берег» и редактором на канале Business.