ТЕЛЕКРИТИКА

Экс-главред Podrobnosti.ua Михайлина Скорик запускает курсы украинского языка

Бизнес

Журналист и медиатренер Михайлина Скорик объявила о запуске бесплатных уроков украинского языка для взрослых.

"У меня будет новый опыт: запускаем бесплатные уроки украинского языка для взрослых в Ирпене, поэтому впервые после выпуска из института буду работать по своей второй специализации в дипломе – учитель украинского языка и литературы", – анонсировала она в своем Facebook.

_

_

Занятия стартуют с 9 сентября и будут проходить каждую субботу с 11:00 до 12:30 в помещении городской библиотеки.

Напомним, Михайлина Скорик возглавляет коммуникационное агенство Media Masters. До этого она работала главным редактором сайта Podrobnosti.ua, руководителем службы интернет-ресурсов и выпускающим редактором на телеканале «Украина», главредом порталу Tochka.net, редактором в издании «Левый берег» и редактором на канале Business.

Фото: Facebook Михайлины Скорик

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Гендиректором канала «Прямой» стала Евгения Захарова

Бизнес

Марина Леончук ушла с «1+1» на канал «Прямой»

Популярное на Телекритике



Дуся

Телеканал «Прямой» как портрет украинской семьи

Дуся

Александр Роднянский: «Телевидение переживает последний этап своего существования»

Культура

5 новых сериалов сентября

Дуся

Олимпийские игры в Вестеросе