Экс-главред Podrobnosti.ua Михайлина Скорик запускает курсы украинского языка

Занятия стартуют с 9 сентября и будут проходить каждую субботу с 11:00 до 12:30 в помещении городской библиотеки.

Напомним, Михайлина Скорик возглавляет коммуникационное агенство Media Masters. До этого она работала главным редактором сайта Podrobnosti.ua, руководителем службы интернет-ресурсов и выпускающим редактором на телеканале «Украина», главредом порталу Tochka.net, редактором в издании «Левый берег» и редактором на канале Business.

Фото: Facebook Михайлины Скорик