Экс-главред Ivona Юлия Буговская стала главредом нового женского портала Clutch

Основательница блога для женщин Simple Look Юлия Буговская стала главредом нового женского интернет-издания Clutch. Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Я стала главным редактором нового женского сайта. Уже через полгода мы станем абсолютными лидерами уанета. Мы сделаем все возможное, чтобы держать марку несмотря на цифры статистики, которые совсем скоро «взлетят до небес», несмотря на амбиции и скорость, с которой каждой из нас нужно работать, чтобы не отставать от ритма и трендов", – написала журналистка.

По словам Буговской, сейчас команда проекта работает круглосуточно, чтобы реализовать "все смелые задумки, все уникальные спецпроекты и расследования".