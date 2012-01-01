Экс-главред «Апострофа» запускает новое интернет-издание

Бывший главный редактор интернет-издания «Апостроф» Денис Попович объявил о запуске нового общественно-политического интернет-СМИ.
"Мы создаем новое интернет-СМИ. Главным редактором будет ваш покорный слуга. Намерения у нас самые серьезные, организационные работы идут полным ходом", – написал он в своем Facebook, уточнив, что запуск ресурса намечен в течение ближайших двух-трех недель.
По словам Поповича, материалы издания будут выходить как на русском, так и на украинском языках, но стартовая страница будет на украинском. Его название журналист пока не раскрывает. "Название есть, более того существует и сам сайт, но он тестируется, поэтому являть его миру пока рано. Нужно подождать совсем немного времени. Могу пока сказать, что домен будет .ua", –отметил он.
Сейчас интернет-издание ищет журналистов. "Специализация - политика, экономика, общество (гуманитарная сфера), криминал, происшествия, война, международка. Приглашаю к сотрудничеству экспертов и блогеров. Некоторых уже пригласил", – сообщил Денис Попович в другом своем посте.
Напомним, в начале ноября 2016 года Денис Поповоч сообщил, что по независящим от него обстоятельствам покидает должность главреда «Апострофа», но пока не уходит из издания. Пост главреда вместо него заняла шеф-редактор ZN.ua Ульяна Кондратенко, а Попович стал ее заместителем. В январе журналист возглавил редакцию нового проекта, названия которого не раскрывал. Однако в начале марта сообщил, что прекратил сотрудничество с этим СМИ из-за изменения планов инвестора.
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