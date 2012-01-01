Экс-главред «Апострофа» запускает новое интернет-издание

Бывший главный редактор интернет-издания «Апостроф» Денис Попович объявил о запуске нового общественно-политического интернет-СМИ.

"Мы создаем новое интернет-СМИ. Главным редактором будет ваш покорный слуга. Намерения у нас самые серьезные, организационные работы идут полным ходом", – написал он в своем Facebook, уточнив, что запуск ресурса намечен в течение ближайших двух-трех недель.

По словам Поповича, материалы издания будут выходить как на русском, так и на украинском языках, но стартовая страница будет на украинском. Его название журналист пока не раскрывает. "Название есть, более того существует и сам сайт, но он тестируется, поэтому являть его миру пока рано. Нужно подождать совсем немного времени. Могу пока сказать, что домен будет .ua", –отметил он.

Сейчас интернет-издание ищет журналистов. "Специализация - политика, экономика, общество (гуманитарная сфера), криминал, происшествия, война, международка. Приглашаю к сотрудничеству экспертов и блогеров. Некоторых уже пригласил", – сообщил Денис Попович в другом своем посте.