Экс-глава Navigator Дария Кабанова возглавила Havas Media Ukraine

Генеральным директором медиаагентства Havas Media Ukraine (входит в группу «АДВ Украина») стала экс-глава компании Navigator Media Дария Кабанова. На этой должности она сменила Алексея Вирко, сообщаетsostav.ua.

"Дария обладает огромным управленческим опытом, поэтому мы уверены, что с ее приходом агентство Havas Media Ukraine ждет новый виток развития и побед", - отметила СЕО «АДВ Украина» Елена Кустова.

По словам Кабановой, она присоединилась к команде агентства на этапе трансформаций и новых вызовов, которые сейчас стоят перед всеми участниками рынка. "Своими ключевыми задачами в новой должности вижу усиление роли агентства в коммуникациях брендов клиентов, повышение эффективности предоставляемых решений, а также развитие существующей экспертизы агентства", - сказала она.

Дария Кабанова работает в медиабизнесе более 15 лет, около 10 из которых – в медиаагентстве Starcom. До назначения в группу «АДВ Украина» в течение последних 6 лет возглавляла медиаагентство Navigator.

Напомним, компанию Navigator Media, которая специализируется на услугах медиапланирования и медиабаинга, с 1 марта возглавил Валерий Батушанский.

Фото: Facebook Дарии Кабановой