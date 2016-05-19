Экс-генпродюсер Ukraine Today Татьяна Пушнова теперь на «Громадському»

У «Громадського телебачення» появился генеральный продюсер. Им стала Татьяна Пушнова, которая будет строить телевизионное вещание в рамках гармоничного развития всех платформ и отвечать за качество программирования, ТВ-картинки и распространения, сообщает пресс-служба организации.

"Я знала, что Таня хочет применить свой опыт в общественно полезном проекте, тогда как для «Громадського» важно, чтобы люди в команде разделяли наши ценности - доверие, ответственность, профессионализм и служение аудитории. Вообще я удивляюсь, как все эти годы мы обходились без продюсера-телевизионщика", - говорит глава организации Наталья Гуменюк.

По ее словам, в последнее время количество проектов в «Громадському» увеличилось, оно начинает делать программы о стартапах, путешествиях, экономике. "Мои любимые программы о Востоке, Крыме, мире существенно усилились редакционно, время улучшать форму подачи", - добавила Гуменюк.

Как отметила сама Татьяна Пушнова, для нее новая должность - с одной стороны, это спасение, поскольку это работа на информационном телеканале, который не зависит от владельца и его политических колебаний или состояния его бизнеса. "С другой, это большой вызов: в кратчайшие сроки сделать из набора разнообразного контента понятный для зрителя концепт. А также это вызов и для всего коллектива общественного - команде нужно научиться работать в четких рамках концепции, стиля, с пониманием для чего и для кого они делают свою работу", - сказала она.

Татьяна Пушнова -журналистка, редактор и продюсер. Начинала свою журналистскую деятельность в 2004 году на «5 канале». Позже принимала участие в создании новостной службы на телеканале ТВi, с 2010 года работала в ТСН на телеканале «1+1». Летом 2014 она запустила и возглавила первый украинский англоязычный информационный телеканал Ukraine Today (1+1 Media). В конце 2016 года покинула 1+1 Media в связи с решением холдинга закрыть Ukraine Today.

Фото: пресс-служба «Громадського»