Экс-генпродюсер «Нового канала» стал генпродюсером российской «Пятницы!»

Бывший генеральный продюсер «Нового канала» с 1 сентября занимает должность генерального продюсера-заместителя гендиректора российского развлекательного телеканала «Пятница!».

Как напоминает пресс-служба канала, четыре года назад Евдокимов принимал непосредственное участие в запуске «Пятницы!».

"Канал «Пятница!» не является для меня чужим, даже наоборот – родным, поэтому возвращение на «Пятницу!» – это как возвращение в семью после длительного путешествия", – говорит он. А своей задачей как генпродюсера Евдокимов видит создание такого типа контента, который сможет отвлечь внимание зрителя от многочисленных соблазнов, потому что "в телевизоре снова станет гораздо интересней".

По словам гендиректора канала «Пятница!» Николая Картозии, нынешний телесезон уже сверстан, поэтому новый генпродюсер прежде всего сконцентрируется на программах и шоу для следующих сезонов. "Кроме того, одной из важных задач генерального продюсера является дальнейшее наращивание доли собственного производства канала. Я рад приветствовать Сергея Евдокимова. Вместе мы представляем собой опасный для конкурентов набор хромосом", – добавляет он.

Напомним, Сергей Евдокимов покинул «Новый канал» в августе в связи с переходом на другую работу. Однако, какой именно это будет проект, ни сам медийщик, ни телеканал не уточняли. На должности генпродюсера «Нового канала» его сменил продюсер СТБ Алексей Гладушевский.

Фото: Facebook Сергея Евдокимова