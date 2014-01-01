ЕК оштрафовала Facebook на $120 млн за обман при покупке WhatsApp

Facebook обязан выплатить штраф в размере 110 млн евро (около $120 млн) за то, что предоставил некорректную информацию о покупке мессенджера WhatsApp, сообщает русская служба BBC.

"Решение посылает компаниям четкий сигнал о том, что они должны выполнять все правила ЕС о слиянии, включая обязательство предоставить корректную информацию", - говорится в заявлении еврокомиссара по конкуренции Маргрет Вестагер.

Согласно заявлению ЕК, когда Facebook уведомлял регуляторы Евросоюза о приобретении, то сообщал, что "не сможет создать надежную автоматизированную систему, позволяющую связать аккаунты пользователей в двух сервисах". Нов августе 2016-го WhatsApp объявил об обновлении условий использования и политики конфиденциальности, включив туда возможность связать номера своих пользователей WhatsApp с аккаунтами в Facebook.

После начала расследования в прошлом году ЕК выяснила, что компания предоставила неверные данные, поскольку выяснилось, что техническая возможность соотнести аккаунты в Facebook и WhatsApp существовала и в 2014 году.

Напомним, Facebook купил мессенджер WhatsApp за $19 млрд в начале 2014 года.

Фото: Flickr.com / Brian Solis