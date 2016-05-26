ТЕЛЕКРИТИКА

«Эхо Москвы» стало полностью российским

Бизнес

Радиостанция «Эхо Москвы» выполнило требование Роскомнадзора, став полностью российской компанией. Об этом «Интерфаксу» сообщил ее главный редактор Алексей Венедиктов.

"Состоялось акционерное собрание миноритариев, на котором была одобрена сделка, в результате которой ЗАО «Эхо Москвы» стало стопроцентно российской компанией. Теперь осталась регистрация, налоговая регистрация - чисто бумажная работа", - сказал он.

До поправок в закон РФ о СМИ, касающихся иностранного владения российскими изданиями, американские акционеры владели 34% компании, после вступления в силу поправок их владение уменьшилось до 19,92%."А теперь - 0%. Требования мы выполнили, но по-прежнему недоумеваем такой трактовкой закона", - добавил Венедиктов.

Напомним, в феврале Роскомнадзор предупредил «Эхо Москвы» о ее возможном закрытии из-за нарушения закона «О СМИ» в части, касающейся структуры собственности.

Согласно данным по состоянию на 2 сентября 2016 года, учредителями радиостанции юыли ООО «Аура-медиа» с долей в уставном капитале 66,66% (99,94% УК ООО «Аура-медиа» принадлежит холдингу «Газпром-медиа»), EM HOLDING COMPANY LLC и неназванные граждане России.

Фото: Echo.msk.ru



Статьи по теме

Теги