Егор Мостовщиков больше не главред «Сноба»

С сегодняшнего дня, 2 августа, Егор Мостовщиков больше не работает главным редактором сайта российского проекта «Сноб». Об этом сам он сообщил «Дождю».

Журналист уточнил, что данное решение является не его инициативой. Однако другие подробности раскрывать пока отказался.

Между тем, как пояснила генеральный директор «Сноба» Марина Геворкян, Мостовщиков пришлось уйти из издания, поскольку должность главреда проекта несовместима с созданием собственного рекламного агентства и работой в нем.