ТЕЛЕКРИТИКА

Егор Мостовщиков больше не главред «Сноба»

Бизнес

С сегодняшнего дня, 2 августа, Егор Мостовщиков больше не работает главным редактором сайта российского проекта «Сноб». Об этом сам он сообщил «Дождю».

Журналист уточнил, что данное решение является не его инициативой. Однако другие подробности раскрывать пока отказался.

Между тем, как пояснила генеральный директор «Сноба» Марина Геворкян, Мостовщиков пришлось уйти из издания, поскольку должность главреда проекта несовместима с созданием собственного рекламного агентства и работой в нем.

Бизнес

Главред «Сноба» Егор Мостовщиков – о том, как изданию удержаться на плаву: «Медиапроекты MRG»

Кто станет новым главредом издание пока не сообщает.

Напомним,Мостовщиков возглавил сайт «Сноба» в ноябре 2016 года после ухода в «Медузу» Лики Кремер. Тогда же он объявил о начале реформы проекта.

Он также является сооснователем самиздата «Батенька, да вы трансформер». В конце июля этого года Мостовщиков и вместе с другим сооснователем самиздата Антоном Ярошем, а также, создателем новостного агрегатора Breaking Mad Залиной Маршенкуловой объявили о запуске контентной студии «Мамихлапинатана», которая создает и консультирует медиапроекты для брендов.

Фото: Facebook Егора Мостовщикова

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