ТЕЛЕКРИТИКА

Егор Бенкендорф стал совладельцем «112 Украина»

Бизнес

Одним из владельцев телеканала «112 Украина» является его генеральный директор Егор Бенкендоф. Об этом сам он рассказал на сегодняшнем заседании Нацсовета по телевидению и радиовещанию во время конкурса на место в цифровой сети провайдера «Зеонбуд».

Ему принадлежит доля в размере 34%. "Отцом, вдохновителем этого канала – был я", – отметил при этом он.

Бизнес

Егор Бенкендорф – о работе на «112 Украина»: «День»

На уточняющий вопрос главы регулятора Юрия Артеменко о том, был ли он совладельцем канала при его основании вместе с экс-министром МВД Виталиеем Захарченко, Бенкендоф ответил: "Нет, Захарченко там не было. Приписывали к Захарченко, к Януковичу, к Тимошенко, к Авакову, к Порошенко и т.д., но это все – манипуляции разных людей, которым на тот или иной момент это для чего-то нужно было. Но это не соответствует действительности".

Напомним, Егор Бенкендорф возглавил информационный канал «112 Украина» в ноябре 2016 года. До этого он был главой правления «Интера».

Фото: Facebook Егора Бенкендорфа

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