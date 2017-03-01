Егор Бенкендорф стал совладельцем «112 Украина»

Одним из владельцев телеканала «112 Украина» является его генеральный директор Егор Бенкендоф. Об этом сам он рассказал на сегодняшнем заседании Нацсовета по телевидению и радиовещанию во время конкурса на место в цифровой сети провайдера «Зеонбуд».
Ему принадлежит доля в размере 34%. "Отцом, вдохновителем этого канала – был я", – отметил при этом он.
На уточняющий вопрос главы регулятора Юрия Артеменко о том, был ли он совладельцем канала при его основании вместе с экс-министром МВД Виталиеем Захарченко, Бенкендоф ответил: "Нет, Захарченко там не было. Приписывали к Захарченко, к Януковичу, к Тимошенко, к Авакову, к Порошенко и т.д., но это все – манипуляции разных людей, которым на тот или иной момент это для чего-то нужно было. Но это не соответствует действительности".
Напомним, Егор Бенкендорф возглавил информационный канал «112 Украина» в ноябре 2016 года. До этого он был главой правления «Интера».