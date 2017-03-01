Егор Бенкендорф стал совладельцем «112 Украина»

Одним из владельцев телеканала «112 Украина» является его генеральный директор Егор Бенкендоф. Об этом сам он рассказал на сегодняшнем заседании Нацсовета по телевидению и радиовещанию во время конкурса на место в цифровой сети провайдера «Зеонбуд».

Ему принадлежит доля в размере 34%. "Отцом, вдохновителем этого канала – был я", – отметил при этом он.