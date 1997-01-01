Егор Бенкендорф - о работе на «112 Украина»: «День»

Сейчас это звучит как абсолютно понятные и элементарные вещи, но вспомните — еще несколько лет назад информационное вещание на самых крупных каналах ограничивалось несколькими выпусками новостей, одиночными выездными интервью и двумя-тремя политическими ток-шоу.

От нового руководителя обычно ожидают каких-то кардинальных перемен, это типичная ситуация для нашего рынка. Но «112 Украина» уже три года является лидером информационного вещания и каналом с чрезвычайно мощным и профессиональным коллективом. Поэтому вместо искушения что-то менять целесообразнее сосредоточиться на общем увеличении показателей телепросмотров.

Телеканал имеет абсолютно реальные возможности для того, чтобы достичь и удержаться на 5-6 месте по универсальной аудитории. Для этого мы очень осторожно экспериментируем с форматом вещания, и надеюсь, что сдвиги будут заметны уже в ближайшие месяцы.

Мне всегда была интересна документалистика. Это те вещи, с которыми можно войти в историю. Наша история, события настоящего, человеческие отношения, универсальные человеческие ценности — я надеюсь, что все эти темы непременно найдут свое отображение в языке кино. Посмотрите вокруг — сегодняшняя жизнь дает множество тем для документальных фильмов. Последние геополитические события, национальная идея, конфликты между поколениями, отчуждение и деперсонализация личности, трансформация социальных связей через последующее развитие социальных сетей и т.п.