Егор Бенкендорф - о работе на «112 Украина»: «День»

Егор Бенкендорф - телеменеджер, сценарист, режиссер, продюсер. С 1997 года работал на канале «Интер», в 2010-2013 гг. возглавлял Национальную телекомпанию Украины, а в 2013-м вернулся на «Интер» в качестве главы правления. Кроме того, он руководил компаниями Inter Media Production, «07 Продакшн» и «Мелорама Продакшн», является продюсером более 90 ТВ-проектов и нескольких фильмов. В ноябре 2016 года менеджер возглавил информационный канал «112 Украина».
В интервью изданию «День» Егор Бенкендорф рассказал о том, почему согласился работать на «112 Украина», об экспериментах с форматом вещания телеканала, о важности информационного вещания в Украине и конкуренции между украинскими информационными каналами.
Мы публикуем самые интересные его высказывания.
Свой переход я расцениваю как переход с ведущего универсального канала на ведущий информационный канал. На «Интере» я работал 19 лет и прошел путь от обычного администратора до главы правления. Но как только достигаешь одной цели, нужно непременно ставить новую. Для меня такой вызов появился после приглашения от «112-го».
С учетом событий последних трех лет именно информационное вещание является наиболее важным и востребованным в Украине сегодня. Общество как никогда нуждается в качественных, достоверных новостях, быстрой беспристрастной реакции на последние события, поддержание связи между властью, общественными организациями и простыми гражданами.
«Мы очень осторожно экспериментируем с форматом вещания «112 Украина»
Сейчас это звучит как абсолютно понятные и элементарные вещи, но вспомните — еще несколько лет назад информационное вещание на самых крупных каналах ограничивалось несколькими выпусками новостей, одиночными выездными интервью и двумя-тремя политическими ток-шоу.
От нового руководителя обычно ожидают каких-то кардинальных перемен, это типичная ситуация для нашего рынка. Но «112 Украина» уже три года является лидером информационного вещания и каналом с чрезвычайно мощным и профессиональным коллективом. Поэтому вместо искушения что-то менять целесообразнее сосредоточиться на общем увеличении показателей телепросмотров.
Телеканал имеет абсолютно реальные возможности для того, чтобы достичь и удержаться на 5-6 месте по универсальной аудитории. Для этого мы очень осторожно экспериментируем с форматом вещания, и надеюсь, что сдвиги будут заметны уже в ближайшие месяцы.
Мне всегда была интересна документалистика. Это те вещи, с которыми можно войти в историю. Наша история, события настоящего, человеческие отношения, универсальные человеческие ценности — я надеюсь, что все эти темы непременно найдут свое отображение в языке кино. Посмотрите вокруг — сегодняшняя жизнь дает множество тем для документальных фильмов. Последние геополитические события, национальная идея, конфликты между поколениями, отчуждение и деперсонализация личности, трансформация социальных связей через последующее развитие социальных сетей и т.п.
«Современные средства вещания позволяют максимально сократить дистанцию между событием и конечным потребителем»
Конкуренция между информационными каналами — это хорошо. Но хочу обратить внимание — эта конкуренция не только стимулирует создание более качественных программ или появление более профессиональных ведущих, но и полезна для украинской политики в целом. Не готов говорить о том, насколько существование гостевых студий повлияло на появление нового типа открытого публичного политика, но то, что теперь таких людей стало намного больше — это факт. Наличие открытых площадок, которые дают возможность быть услышанным, я считаю важным и обязательным элементом демократического общества.
С другой стороны, увеличение количества информационных телеканалов — это также вполне естественная тенденция. Современные средства вещания позволяют максимально сократить дистанцию между событием и конечным потребителем. К тому же производство такого продукта не является заоблачно дорогим.
Помимо работы на телеканале, я принимаю участие в подготовке воспоминаний о моем отце — выдающемся украинском режиссере Андрее Бенкендорфе. Надеюсь, что книга будет упорядочена в ближайшее время и на день рождения отца в мае она будет готова к печати. Творческая карьера моего отца длилась более 40 лет — я думаю, что украинским читателям будет интересно познакомиться с его жизнью и деятельностью ближе.
С полной версией интервью можно ознакомиться на сайте издания.
Главное фото: thekievtimes.ua