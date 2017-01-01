Единственный в Украине журнал о театре может остаться без журналистов

Главный редактор единственного в нашей стране аналитического журнала о театре «Український театр» Анастасия Гайшенец намерена уволиться из издания в случае непогашения Министерством культуры долга по зарплате.

К такой ситуации в издании, по ее словам, привело урезание министерством финансирования Национально газетно-журнального издательства, которое и издает «Український театр», на фоне процесса разгосударствления СМИ в Украине. При этом никаких консультаций по поводу прохождения разгосударствления Минкультуры не проводит.

"Наша работа фактически превратилась в волонтерский проект. Мы делаем журнал с большим удовольствием, но очень хочется есть. Я очень устала осуществлять это сверхусилие и жить за счет своих близких. Если до конца года я не получу от Минкультуры погашения задолженности за 10 месяцев моей работы – уволюсь. Мой волонтерский ресурс исчерпан", – пишет она в своем Facebook.