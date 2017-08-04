ТЕЛЕКРИТИКА

«ДжеДАІ» на «2+2» становятся информационно-развлекательными

Бизнес

Программа «ДжеДАІ», выходящая в эфире канала «2+2» уже в течение пяти лет, обновляют формат. Теперь она становится информационно-развлекательным проектом, который кроме актуальных автомобильных новостей будет также готовить обзор наиболее резонансных событий Украины и мира, сообщает пресс-служба канала.

"За пять лет существования программы «ДжеДАІ» ее журналисты стали авторитетными автомобильными экспертами. Однако пора двигаться дальше и покорять новые вершины. Обновленные «ДжеДАІ» – это зрелищная и динамичная информационно-развлекательная программа. Мы будем показывать самые яркие события дня: техногенные катастрофы, кричащие криминальные разборки, невероятные дорожные происшествия и видео, которые шокируют мир", – говорит шеф-редактор программы Максим Сухенко.

Бизнес

Каким будет обновленный «2+2»

При этом он уточняет, что от автомобильной тематики программа отказываться не планирует. "Мы продолжим стоять на страже дорог", – подчеркивает шеф-редактор.

Напомним, программа «ДжеДАІ» выходит с понедельника по пятницу в 18:40. Ее ведущей является Екатерина Нестеренко.

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