«ДжеДАІ» на «2+2» становятся информационно-развлекательными

Программа «ДжеДАІ», выходящая в эфире канала «2+2» уже в течение пяти лет, обновляют формат. Теперь она становится информационно-развлекательным проектом, который кроме актуальных автомобильных новостей будет также готовить обзор наиболее резонансных событий Украины и мира, сообщает пресс-служба канала.

"За пять лет существования программы «ДжеДАІ» ее журналисты стали авторитетными автомобильными экспертами. Однако пора двигаться дальше и покорять новые вершины. Обновленные «ДжеДАІ» – это зрелищная и динамичная информационно-развлекательная программа. Мы будем показывать самые яркие события дня: техногенные катастрофы, кричащие криминальные разборки, невероятные дорожные происшествия и видео, которые шокируют мир", – говорит шеф-редактор программы Максим Сухенко.