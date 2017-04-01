Два СМИ из «фабрики троллей» специализируются на Украине: расследование РБК

В петербургскую «фабрику троллей» входит как минимум 16 интернет-ресурсов, два из которых специализируются на новостях об Украине - «Новостное агентство Харькова» и «КиевСМИ».Об этом говорится в расследовании российского журнала РБК.
Как пишет издание, в Санкт-Петербурге появился медиахолдинг с аудиторией более 36 млн человек в месяц, редакции которого до переезда в бизнес-центр «Ильич» находились по адресу так называемой «фабрики троллей» - по ул. Савушкина, 55.
Головной юридической структуры у группы связанных друг с другом сайтов нет. Тем не менее, как рассказал РБК источник, руководство организации при знакомстве с представителями федеральных медиа используют слово «холдинг». Из 16 информационных онлайн-ресурсов, где крупнейший — «Федеральное агентство новостей» (ФАН), девять официально зарегистрированы Роскомнадзором как СМИ.
Эти сайты, по данным журнала, обходят крупнейшие российские информационные издания в интернете. так, к середине февраля на порталы заходили от 33 до 36 млн человек. При этом сайт «Комсомольской правды» в тот же период посетили около 33 млн человек, «РИА Новости» — примерно 28 млн.
Зарплаты в новой медиагруппе по ряду позиций выше среднерыночных. По данным HeadHunter, средний оклад, указанный в вакансиях петербургских СМИ на должность корреспондентов и редакторов, составляет 43 тыс. руб. Тогда как ФАН, по информации РБК, контент-менеджерам, в чьи обязанности входит рерайтить по 20–30 заметок в день, готов платить 45 тыс. руб. Зарплаты выпускающих редакторов, которые должны дозваниваться до экспертов и готовить «эксклюзивные материалы» составляют около 55 тыс. руб., шеф-редакторов - 60 тыс. руб.
Порталы внутри «фабрики медиа» часто обмениваются новостями друг с другом, тем самым увеличивая «видимость» текста в информационном пространстве и популяризируя друг друга у читателей. Кроме того, некоторые федеральные СМИ взялись сотрудничать с ФАН. Например, в декабре лидером по цитированию ФАН была «Газета.ру» (около 33% от общего индекса цитируемости за месяц), на втором и третьем — «Известия» и «Национальная служба новостей» (НСН) соответственно с показателем около 15%.
Напомним, в 2015 году американский журналист Адриан Чен приехал в Санкт-Петербург собирать материал для New York Times Magazine. Его статья под названием The Agency («Агентство») впоследствии прославила Савушкина, 55 как «фабрику троллей» на весь мир.
Фото: «Телекритика»