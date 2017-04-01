Два СМИ из «фабрики троллей» специализируются на Украине: расследование РБК

В петербургскую «фабрику троллей» входит как минимум 16 интернет-ресурсов, два из которых специализируются на новостях об Украине - «Новостное агентство Харькова» и «КиевСМИ».Об этом говорится в расследовании российского журнала РБК.

Как пишет издание, в Санкт-Петербурге появился медиахолдинг с аудиторией более 36 млн человек в месяц, редакции которого до переезда в бизнес-центр «Ильич» находились по адресу так называемой «фабрики троллей» - по ул. Савушкина, 55.

Головной юридической структуры у группы связанных друг с другом сайтов нет. Тем не менее, как рассказал РБК источник, руководство организации при знакомстве с представителями федеральных медиа используют слово «холдинг». Из 16 информационных онлайн-ресурсов, где крупнейший — «Федеральное агентство новостей» (ФАН), девять официально зарегистрированы Роскомнадзором как СМИ.