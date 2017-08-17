Dragon Capital, владеющая «Новым временем», купила радио «Эра»

Компания Dragon Capital, владеющая общественно-политическим журналом «Новое время» одноименным сайтом, завершила сделку по приобретению ТРК «Радио-Эра», сообщает «НВ.Бизнес».
Курировать все медиа в портфеле Dragon Capital продолжит главный редактор НВ Виталий Сыч, а руководителем проекта «Радио-Эра FM» станет экс-главред «Коммерсанта», «Радио Вести» и «РБК-Украина» Валерий Калныш.
Инвесторы Dragon Capital подчеркивают, что не вмешиваются в редакционную политику своих медиа, но уверены, что радиостанция будет демонстрировать высокие журналистские стандарты: объективность, оперативность, незаангажированность и сбалансированность."Мы рады, что медиапортфель компании пополнился старейшей разговорной радиостанцией страны с богатой историей, и пока не планируем революционных изменений на радиостанции", – говорит генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала.
Вместе с тем в ближайшее время новый собственник собирается увеличить инвестиции в техническое оснащение радио «Эра FM».
"Мы уверены, что радийный опыт коллектива «Эры» с одной стороны, а digital-опыт и журналистская практика редакции «Новое Время» с другой, дадут значительный синергетический эффект. Все три вида медиа – радио, сайт и журнал – могут помочь друг другу в создании контента и взаимном продвижении", – отмечает Виталий Сыч.
Как известно, Dragon Capital – крупнейшая украинская инвестиционная компания, которая предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. В число ее активов входит компания «Медиа-ДК», издающая журнал и сайт «Новое Время».
Напомним, в июле медиахолдинг «Эра медиа» объявил о новом этапе своего развития, который предусматривает, в частности, продажу радиостанции «Эра FM» и покупку новых станций.