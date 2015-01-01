Довженко-центр рассказал о росте доходов после смены руководства

По итогам прошлого года Национальный центр Александра Довженко (Довженко-центр) улучшил свои финансовые показатели по сравнению с 2015-м: валовой доход вырос с 16,4 до 21,1 млн грн, а чистая прибыль - с 1,1 до 1,4 млн грн, сообщает Platfor.ma.

Доход в том числе был получен за счет утилизации металлов: за серебряный лом - 283 тыс. грн, черный - 135 тыс. грн и за цветные металлы - почти 47 тыс. грн. Кроме того, арт-кластер принял на 3 тыс. фильмовых материалов больше, чем в 2015 году, а также напечатал почти 500 тыс. м фильмов против 3,05 тыс. м годом ранее.

Также центр сдал почти на 2 тыс м² больше своих площадей в аренду профильным культурным институтам, получив за это 11,5 вместо 6,4 млн грн в 2015-м. "Пленка вместе с «Ухом» и фотошколой Виктора Марущенко, «Довженко. Книги. Кофе. Кино», «Учреждение нестабильных мыслей», группа DVOE - это те культурные институты, которые мы привлекли. Сейчас у нас стратегия понемногу заменять всех арендаторов лишь на тех, кто причастен к культуре", - рассказал глава Довженко-центра Иван Козленко.

При этом у институции все еще немало проблем. "Из-за зарегулированности государственного сектора экономики и бюрократического паралича системы мы теряем кучу времени, и те преобразования, которые в частном секторе можно было бы осуществить, скажем, за месяц, у нас забирают годы", - отмечает Козленко.

Напомним, в апреле 2015 года в Довженко-центре начала работать новая команда. Тогда новое руководство заявило, что хочет превратить институцию не только в место консервации отечественного кино, но и в пространство для креативного класса. Кроме собственных инициатив, они начали привлекать к сотрудничеству ведущие культурные учреждения.

Фото: Facebook Ивана Козленко