Довженко-центр откроет осенью Музей кино

Осенью в пространстве Национального центра Александра Довженко (Довженко-центра) начнет работу Музей кино. Как сообщает Cultprostir.ua, об этом генеральный директор центра Иван Козленко рассказал во время отчетной пресс-конференции.

"Планируем несколько крупных партнерских проектов в сентябре и собственные масштабные выставки в октябре-ноябре. А летом в Музее будет идти ремонт", – сказал он.

Кроме того, в ближайших планах Довженко-центра – проведение фестиваля архивного кино и современной музыки «Немые ночи», который впервые состоится в Киеве 11-12 мая.

Напомним, по итогам прошлого года Довженко-центр улучшил свои финансовые показатели по сравнению с 2015-м: валовой доход вырос с 16,4 до 21,1 млн грн, а чистая прибыль - с 1,1 до 1,4 млн грн.

Фото: Facebook Довженко-центра