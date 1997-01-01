Довженко-Центр объявил прием home video

Довженко-Центр приглашает поучаствовать в создании коллекции домашнего видео Национального киноархива.

Если у вас на чердаке, в гараже или в других тайных убежищах есть домашнее или корпоративное видео, любительское кино, снятое на 16-миллиметровую пленку или VHS в 1997 году, и вы готовы им поделиться – ликуйте. Вы сможете лично представить свое видео публике и добавить свою историю в национальное культурное наследие. Самое интересное видео будет оцифровано, а копию бесплатно предоставят владельцам.

И уже 27 октября и 24 ноября состоятся вечеринки VHS/ВЕХАЕС в лобби Довженко-Центра, где покажут отобранные фильмы, а также пообщаются с участниками проекта, приглашенными киноведами, историками и культурологами. В контексте проекта VHS/ВЕХАЕС Довженко-Центр также приглашает на серию книжных вечеринок SAMI & MALI в лобби Центра. Цель мероприятий – исследовать и актуализировать самиздат, а также стимулировать сотрудничество малых независимых издателей и книготорговцев.

Детальнее о проекте и условиях конкурса можно узнать здесь.