Доски для серфинга от Tesla были распроданы за несколько часов

«Спроектированные Tesla Design Studio в сотрудничестве с Lost Surfboards и Мэттом Mayhem Биолосом доски для серфинга сделаны специально для атлетов World Stuff League Championship. Ограниченная серия представляет смесь высококачественного мата и блеска, которые имеются у всех наших автомобилей, – говорится в описании к продукту. – Доска усилена легким углеволокном Black Dart, которое есть в интерьерах наших автомобилей и отличительными логотипами с легким контрастным блеском».

Стоит отметить, что цена на новинку Tesla оказалась вдвое выше, чем на самые известные марки серфинговых досок. Аналогичные товары брендов JS и Ripcurl обходятся спортсменам и любителям покорять волны всего в 700-800 долларов.

Пока нет информация о том, планирует ли Tesla выпускать новые партии Limited Edition Tesla Surfboard.