ТЕЛЕКРИТИКА

Доски для серфинга от Tesla были распроданы за несколько часов

Бизнес

Компания, отвечающая за производство электрокаров, представила ограниченную серию досок для покорения волн Limited Edition Tesla Surfboard. Одна такая доска предлагалась по цене $1500.


Tesla не первый раз выпускает брендированный мерч. Это уже стандарт для компании – шапки, рубашки, чашки и прочее. Иногда бывает что-то странное – вроде миниатюрных электромобилей для детей.

Стартовая партия, в которую вошли 200 досок, была раскуплена всего за несколько часов после начала продаж.

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Дизайн доски был разработан с участием Мэта Биолоса, отвечающего за техническую сторону мирового чемпионата по серфингу. А покрытие серфа выполнено по тем же технологиям, что и в автомобилях Tesla.

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«Спроектированные Tesla Design Studio в сотрудничестве с Lost Surfboards и Мэттом Mayhem Биолосом доски для серфинга сделаны специально для атлетов World Stuff League Championship. Ограниченная серия представляет смесь высококачественного мата и блеска, которые имеются у всех наших автомобилей, – говорится в описании к продукту. – Доска усилена легким углеволокном Black Dart, которое есть в интерьерах наших автомобилей и отличительными логотипами с легким контрастным блеском».

Стоит отметить, что цена на новинку Tesla оказалась вдвое выше, чем на самые известные марки серфинговых досок. Аналогичные товары брендов JS и Ripcurl обходятся спортсменам и любителям покорять волны всего в 700-800 долларов.

Пока нет информация о том, планирует ли Tesla выпускать новые партии Limited Edition Tesla Surfboard.

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