ТЕЛЕКРИТИКА

Дорошенко и Терешков запустили «Циников» на YouTube

Бизнес

Дмитрий Терешков и Константин Дорошенко перезапустили свое шоу «Циники», который выходил на «Радио Вести», до того как станции не продлили лицензии на вещание в Киеве и Харькове, в новом формате. Об этом сообщается на Facebook-странице проекта.

Теперь шоу выходит на сервисе YouTube. Гостем первого выпуска обновленных «Циников» стал Иван Дорн.

Продюсером «Циников» будет Андрей Боборыкин, который работает редакционным директором Genesis Media. При этом с самой компанией проект не связан.

Напомним, о своем уходе с «Радио Вести» Дмитрий Терешков и Константин Дорошенко объявилив конце февраля.

Фото: Facebook-страница проекта



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