Дорошенко и Терешков запустили «Циников» на YouTube

Дмитрий Терешков и Константин Дорошенко перезапустили свое шоу «Циники», который выходил на «Радио Вести», до того как станции не продлили лицензии на вещание в Киеве и Харькове, в новом формате. Об этом сообщается на Facebook-странице проекта.
Теперь шоу выходит на сервисе YouTube. Гостем первого выпуска обновленных «Циников» стал Иван Дорн.
Продюсером «Циников» будет Андрей Боборыкин, который работает редакционным директором Genesis Media. При этом с самой компанией проект не связан.
Напомним, о своем уходе с «Радио Вести» Дмитрий Терешков и Константин Дорошенко объявилив конце февраля.