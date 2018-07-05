Дорогая, мы убиваем интернет: провайдеры готовят украинцев к подорожанию услуг

Украинские провайдеры сообщают, что интернет подорожает в Украине почти на 40 грн уже в этом году, а в 2019-м тариф в 100 мегабит доcтигнет 250 грн.
«Резко поднимать абонплату вряд ли кто-то решится – это сильный удар по лояльности клиентов. Будут поднимать еще до Нового года – кто понемногу, кто скачком, но цены должны вырасти минимум на 20, а в среднем на 40 грн», – говорит Чумак.
В крупных городах вроде Киева, Харькова и Мариуполя подорожания, по словам специалистов, невозможно избежать, так как провайдеры тратят существенные суммы на операционную деятельность. Рост цен на услуги провайдеров также связан с повышением зарплат персонала, недостатком кадров, а также дорогостоящим оборудованием (кабелями, роутерами и т. п.), которое закупается за валюту.
Как заверяют эксперты, большинство провайдеров при поднятии цен попытаются компенсировать подорожание тарифов увеличением скорости доступа в интернет, что будет выглядеть не иначе как «оптимизацией тарифной сетки». Таким образом, абонентов просто уведомят, что с определенной даты их переведут на новый, усовершенствованный, тариф.
Стоимость скорости доступа в 100 Мбит будет варьироваться от 150 до 200 грн, а вот гигабайтная скорость обойдется пользователям в 300 грн.