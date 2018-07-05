Дорогая, мы убиваем интернет: провайдеры готовят украинцев к подорожанию услуг

Как заявил порталу UBR заместитель директора провайдера NetAssist Сергей Чумак, внезапно поднимать цены на интернет провайдеры, конечно, не будут, ведь это вызовет негодование у абонентов.

«Резко поднимать абонплату вряд ли кто-то решится – это сильный удар по лояльности клиентов. Будут поднимать еще до Нового года – кто понемногу, кто скачком, но цены должны вырасти минимум на 20, а в среднем на 40 грн», – говорит Чумак.

В крупных городах вроде Киева, Харькова и Мариуполя подорожания, по словам специалистов, невозможно избежать, так как провайдеры тратят существенные суммы на операционную деятельность. Рост цен на услуги провайдеров также связан с повышением зарплат персонала, недостатком кадров, а также дорогостоящим оборудованием (кабелями, роутерами и т. п.), которое закупается за валюту.