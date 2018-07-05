ТЕЛЕКРИТИКА

Дорогая, мы убиваем интернет: провайдеры готовят украинцев к подорожанию услуг

Бизнес

Украинские провайдеры сообщают, что интернет подорожает в Украине почти на 40 грн уже в этом году, а в 2019-м тариф в 100 мегабит доcтигнет 250 грн.


Как заявил порталу UBR заместитель директора провайдера NetAssist Сергей Чумак, внезапно поднимать цены на интернет провайдеры, конечно, не будут, ведь это вызовет негодование у абонентов.

«Резко поднимать абонплату вряд ли кто-то решится – это сильный удар по лояльности клиентов. Будут поднимать еще до Нового года – кто понемногу, кто скачком, но цены должны вырасти минимум на 20, а в среднем на 40 грн», – говорит Чумак.

В крупных городах вроде Киева, Харькова и Мариуполя подорожания, по словам специалистов, невозможно избежать, так как провайдеры тратят существенные суммы на операционную деятельность. Рост цен на услуги провайдеров также связан с повышением зарплат персонала, недостатком кадров, а также дорогостоящим оборудованием (кабелями, роутерами и т. п.), которое закупается за валюту.

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«Разница в курсе доллара по отношению к гривне до сих пор не покрыта. Любой расходник, который покупался до 2008 года из расчета 8 грн за доллар, сейчас покупается по 26-27 грн за доллар. Разница колоссальная, и как вы можете видеть, цена на доступ [в интернет] не выросла пропорционально в 3-4 раза. Поэтому стоимость будет расти и в этом и в следующем году», – заявляет Сергей Чумак.

Как заверяют эксперты, большинство провайдеров при поднятии цен попытаются компенсировать подорожание тарифов увеличением скорости доступа в интернет, что будет выглядеть не иначе как «оптимизацией тарифной сетки». Таким образом, абонентов просто уведомят, что с определенной даты их переведут на новый, усовершенствованный, тариф.

Стоимость скорости доступа в 100 Мбит будет варьироваться от 150 до 200 грн, а вот гигабайтная скорость обойдется пользователям в 300 грн.

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