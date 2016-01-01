Doors Consulting продолжит измерять наружную рекламу в Украине

Сегодня, 21 ноября, завершился конкурс открытых предложений по выбору официального исследователя аудитории наружной рекламы в Украине, который проводили компании-учредители Индустриального комитета наружной рекламы (ИКНР).

Предложения по мониторингу и измерениям представили исследовательские и технологические компании GfK Ukraine, «TNS в Украине», ADV.vg, Spy Outdoor, Doors Consulting и «Украинский Медиа Монитор».Конкурс проходил в два этапа. Во второй тур вышли проектные решения трех компаний: GfK Ukraine, Spy Outdoor и Doors Consulting. По результатам голосования компаний-участников ИКНР, победителем была названа Doors Consulting.

"Решение обусловлено тем, что существующие исследования наружной рекламы в Украине соответствуют международным стандартам, они достоверны и актуальны. А процесс их организации - прозрачен", - сказала глава Индустриального комитета наружной рекламы Лариса Булатова.

Отметим, одним из стратегических направлений деятельности Индустриального комитета наружной рекламы в 2016-2017 годах является развитие сбалансированной системы мониторинга и исследований аудитории наружной рекламы.

О новой стратегии размещения внешней рекламы в Киеве смотрите в выпуске программы «Сніданок з 1+1»:

Фото: masterad.com.ua