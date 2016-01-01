Doors Consulting продолжит измерять наружную рекламу в Украине

Сегодня, 21 ноября, завершился конкурс открытых предложений по выбору официального исследователя аудитории наружной рекламы в Украине, который проводили компании-учредители Индустриального комитета наружной рекламы (ИКНР).
Предложения по мониторингу и измерениям представили исследовательские и технологические компании GfK Ukraine, «TNS в Украине», ADV.vg, Spy Outdoor, Doors Consulting и «Украинский Медиа Монитор».Конкурс проходил в два этапа. Во второй тур вышли проектные решения трех компаний: GfK Ukraine, Spy Outdoor и Doors Consulting. По результатам голосования компаний-участников ИКНР, победителем была названа Doors Consulting.
"Решение обусловлено тем, что существующие исследования наружной рекламы в Украине соответствуют международным стандартам, они достоверны и актуальны. А процесс их организации - прозрачен", - сказала глава Индустриального комитета наружной рекламы Лариса Булатова.
Отметим, одним из стратегических направлений деятельности Индустриального комитета наружной рекламы в 2016-2017 годах является развитие сбалансированной системы мониторинга и исследований аудитории наружной рекламы.
О новой стратегии размещения внешней рекламы в Киеве смотрите в выпуске программы «Сніданок з 1+1»:
Фото: masterad.com.ua
Статьи по теме
- «Свято наближається»: лучшие рождественские рекламные ролики 2016 года
- В 2017 году объем рекламы в мобильных приложениях превысит $100 млрд: App Annie
- Мобильная нативная реклама генерирует на 40% больше кликов, чем остальные форматы: исследование
- New York Times заработала на подписке больше, чем на рекламе
- Затраты на рекламу в соцсетях вырастут на 72% за три года: Zenith Optimedia
- Рынок ТВ-рекламы за год вырос на 36%, интернет-рекламы - на 33%: ВРК