«Донбасс» Сергея Лозницы прошел квалификацию на участие в борьбе за «Оскар»

Об этом сообщил Украинский оскаровский комитет на своей странице в Facebook.

Всего в этом году квалификацию прошли 87 стран. Впервые за «Оскар» в этой номинации поборются две африканские республики – Нигер и Малави.

Напомним, лента Лозницы «Донбасс» была отобрана украинским оскаровским комитетом в качестве национального претендента на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке еще в августе.

Картина, рассказывающая о событиях на востоке Украины, обошла в национальном отборе 5 других претендентов: «Браму» Владимира Тихого, «Вулкан» Романа Бондарчука, «Когда падают деревья» Марыси Никитюк, «Миф» Леонида Кантера и Ивана Ясния и «Киборги» Ахтема Сеитаблаева.

С полным списком стран-претендентов на соискание премии можно ознакомиться здесь. Как сообщается, номинанты на «Оскар» будут объявлены 22 января 2019.

Фото: Getty Images