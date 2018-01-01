«Донбасс.Реалии» теперь можно слушать на всем Донбассе и до российского Урала

Вчера, 4 сентября, радио «Донбасс.Реалии» (проект «Радио Свобода») стало доступно во всех городах Донбасса, в том числе оккупированных. Кроме того, сигнал радиостанции достигает территории Урала в России. Об этом сообщается на его Facebook-странице.

Слушать радио теперь можно на средних волнах – 1431 кГц та 1278 кГц.