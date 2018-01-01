«Донбасс.Реалии» теперь можно слушать на всем Донбассе и до российского Урала

Вчера, 4 сентября, радио «Донбасс.Реалии» (проект «Радио Свобода») стало доступно во всех городах Донбасса, в том числе оккупированных. Кроме того, сигнал радиостанции достигает территории Урала в России. Об этом сообщается на его Facebook-странице.
Слушать радио теперь можно на средних волнах – 1431 кГц та 1278 кГц.
Напомним, в начале августа в Бахмутовке Луганской области было завершено строительство 134-метровой вышки, после чего с нее началось цифровое и аналоговое телевещание, а также FM-радиовещание. Сигнал украинских телеканалов и радио с этой вышки охватывает подконтрольные территории области вплотную к линии разграничения, а также часть временно оккупированных территорий – Луганск, Алчевск.
Фото: Radiosvoboda.org
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