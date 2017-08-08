Доля российских фильмов в украинском прокате упала до 3%

С 2013 по 2017 года доля российских фильмов, которые показывают украинские кинотеатры, сократилась почти в семь раз. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил первый заместитель главы Госкино Сергей Неретин.

Так, по состоянию на 2013 год, в украинских кинотеатрах было 20% российского кино, в 2016-м эта цифра уменьшилась до 6%, а в текущем – до 3%.

"Зрители немножко разучились смотреть российское кино. Я думаю, что этому способствовали и события, которые произошли за последние три года", – отметил Неретин.

По его словам, начиная с осени будет по одной-две украинских премьеры ежемесячно. В основном это будут зрительские ленты: комедии, драмы, остросюжетные фильмы.

Напомним, по данным издания Cut Insight, количество российских фильмов в украинских кинотеатрах с 2012 по 2016 годы сократилось в среднем четыре раза.