Долговечность, прочность и эстетика – вот, что значит хороший кирпич!

Если отталкиваться от сферы применения и ориентироваться исключительно на назначение – классифицировать данный строительный материал можно на следующие виды:

· Общестроительный – черновые стены, заполнения, колоны, перегородки. Главные качества – прочность и эстетичность.

· Облицовочный – идеальный вариант для тех, кто стремится к изысканной красоте. Облицовочные фасадные работы – вот главное назначение этого кирпича.

· Огнеупорный – лучший вариант для постройки камина и домашней печи.

· Кислотоупорный – для организации пространства в агрессивной среде (устойчив к щелочи и кислотам).

Вы с легкостью можете купить кирпичи перейдя по ссылке https://uabeton.com.ua/category/kirpich/. Впрочем, если вы еще не определились, какой вариант вам больше всего подходит – продолжим этот мини-обзор. Основываясь на технологии изготовления, кирпич делится на следующие группы:

1. Керамический. Кирпич создается благодаря правильному сочетанию натуральной глины и сырца. Далее – высокотемпературный обжиг в специальной печи, что позволяет избавиться от ненужной влаги и придать кирпичу максимум прочности.

2. Клинкерный. В основе – тугоплавкая сланцевая глина, а обжиг отличается своей уровнем температурного воздействия. Прочность, морозостойкость и влагопоглощение – выше, нежели в керамическом.

3. Прессованный. Изготовляя этот материал, нельзя обойтись без определенной породы ракушечника, гранотсева и прессованной глины. Главные качества – безупречно точные углы, разнообразие цветов и ровная геометрия.

4. Силикатный. Для производства используется та же технология, что и в случае с предыдущим вариантом, и принципиальное отличие только в материале, т.к. в основе – известь и песок.

5. Шамотный. В основе – шамотная глина. Из плюсов – материал очень устойчив к разрушению и расширению, структура сохраняется долго.