Документы на должность главы общественного вещателя подали восемь человек

Об этом «Телекритике» сообщил член Наблюдательного совета НОТУ Виктор Таран.

Среди кандидатов – Зураб Аласания (экс-глава НТКУ), Олег Наливайко (Госкомтелерадио), Роман Выбрановский (руководитель проектов Украинского кризисного медиацентра по коммуникации реформ), Александр Зорка (заслуженный журналист), Александр Коваленко, Юрий Драган, Марек Сиерант (журналист, телепродюсер) и Александр Зырин (журналист, режиссер-постановщик ТВ), но он подал не полный пакет документов, поэтому скорее всего его отчислят из кандидатов.

Отметим, что о своем желании принять участие в конкурсе публично заявлял Андрей Куликов, но он так и не подал документы.

Конкурс на должность председателя правления общественного вещателя должен быть проведен не позднее 13 апреля. Согласно закону «Об общественном телевидении и радиовещании», глава правления общественного вещателя избирается на конкурсной основе набсоветом НОТУ на 4 года. Избрание происходит путем прямого, равного, тайного голосования членов набсовета среди претендентов, допущенных к участию в конкурсном отборе.

Фото: РБК