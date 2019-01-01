Документалисты BBC, нарушив правила, спасли пингвинов в Антарктиде

Журналисты BBC спасли пингвинов, оказавшихся на дне оврага в Антарктиде, несмотря на негласное правило документалистики не вмешиваться в жизнь дикой природы.
Журналисты телеканала BBC, снимающие документальный фильм об императорских пингвинах в Антарктиде, решили прервать съемку, чтобы спасти погибающих животных, пишет российский Еsquire.
На протяжении нескольких дней документалисты наблюдали, как пингвины не могут выбраться из западни – шторм загнал их на дно оврага, из которого они не могли выбраться. После гибели нескольких птенцов, съемочная группа решила нарушить негласное правило документалистики, запрещающее им вмешиваться в естественный ход событий. Оставаться равнодушными они не смогли, поэтому взялись за лопаты и вырыли для пингвинов ступени, по которым животные выбрались из снежной ловушки.
Эпизод со спасением пингвинов показали в эфире нескольких телеканалов. Он вызвал бурную реакцию у телезрителей.
Создатели программы также взяли комментарий у режиссера Дэвида Аттенборо, одного из самых знаменитых в мире натуралистов. Аттенборо известен принципиальной позицией не вмешиваться в жизнь дикой природы во время съемок. В 2013 году его команда запечатлела умирающего слоненка, не попытавшись ему помочь, за что на Аттенборо обрушился шквал критики.
Решение журналистов BBC помочь пингвинам режиссер поддержал.
Фото – скриншот YouTube ВВС