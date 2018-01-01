Доход от рекламы в британских печатных изданиях вырос впервые за 7 лет

Судя по отчету маркетингового сервиса WARC, наибольший рост показали самые сильные и популярные медиабренды – тут доходность прямой рекламы выросла на 2,8%.

Также диджитал усиливает традиционные медиабренды по всем категориям. Инвестиции в рекламу в цифровых версиях традиционных медиабрендов продолжают расти – в 2018 году – на 39,3% по сравнению с предыдущим годом.

«Различные форматы онлайн-рекламы, в особенности реклама в поисковых запросах и в социальных сетях, продолжают пользоваться спросом, но традиционные медиа также доказывают свою ценность для рекламодателей, – говорит Джеймс Макдональд, редактор по работе с данными WARC. – Это и радио, и телевидение, и наружная реклама, и национальные новостные печатные СМИ, причем последние продолжают подъем, стартуя с хороших позиций последнего квартала 2017 года. Что обращает вспять семилетний спад рекламных доходов в общественно-политических газетах и журналах».

В целом в Британии увеличивается и общий объем рекламных инвестиций: на 5,9% в первом квартале 2018 года. И это несмотря на неопределенность в бизнес-сообществе из-за Brexit.

Компании оптимистичны по отношению к рекламе и считают, что она необходима для продаж. Это отражается и в прогнозах AA/WARC: рост на 4,8% в этом году и на 4,5 % в следующем, что в два раза превышает рост британского ВВП.

Стивен Вудфорд, исполнительный директор Ассоциации рекламы, считает, что это показывает устойчивость экономики Великобритании и что инвестиции в рекламу полезны не только для прибыльности компаний, но и для роста экономики страны в целом.