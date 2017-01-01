Docudays UA назвал победителей открытого питчинга

В рамках индустриальной секции фестиваля Docudays UA - Docu / Про - состоялся открытый питчинг 15 документальных проектов из Украины, Великобритании и Грузии. Три долгосрочные воркшопы - DocWorks UA / UK, Warscape и «Молодые об Украине», цель которых развитие и поддержка украинского неигрового кино, фестиваль проводил в течение года.

Как сообщает пресс-служба Docudays UA, жюри международного конкурса Warscape выбрало проект «Двойная ловушка» режиссера Валерии Трещовой и продюсера Виктории Гусенок. Они получили награду в $5 тыс.

Как рассказал председатель делегации Международного комитета Красного Креста в Украине (МККК - один из партнеров Docudays UA) Алан Эшлиман, «Двойная ловушка» показывает, как война разрушает семейную жизнь и годами пагубно влияет на человеческие жизни."Это фильм-сообщение об отчаянии. Безысходность войны показана через историю моего отца, которого я знала как абсолютно другого человека до начала этой войны. Мой отец пытается вернуться к своей привычной жизни, попав в ловушку двойной изоляции между утраченной памятью и новыми беспокойными реалиями его родного города", - говорит режиссер ленты.

Международная программа DocWorks UA/UK признала победителем проект Underwater режиссера Оксаны Казьминой и продюсера Леши Чащина. Приз составил в 3 тыс. британских фунтов.История в фильме разворачивается вокруг художницы Антигоны, которая однажды сожгла все свои работы и начала снимать мрачные фильмы в жанре порнохоррор. Антигона называет это погружением в собственные страхи, фетиши и детские травмы.

Кроме того, одна из жюри DocWorks UA /UK Бриджид О'Шиа вручила специальный приз от индустриальной платформы DOK Leipzig проекту «Андрей Сулейман» режиссера Алины Горловой и продюсера Максима Наконечного. Она получили две аккредитации на индустриальные события DOK Leipzig и бесплатные консультации от нее авторам проекта.

Приз за лучший питчинг от компании KWA Sound Production (50 тыс. грн) получил проект «(Н)остальгия» (режиссер Вики Торнтон и продюсер Марион Гут), который также является участником программы DocWorks UA /UK. «(Н)остальгия» - это экзистенциальная путешествие из прошлого в настоящее. В поисках утопии и воспоминаний о доме актер-режиссер отправляется в бывший советский шахтерский поселк на краю света.

Напомним, в марте состоялся 14-й фестиваль документальных фильмов о правах человека Docudays UA.

Фото: Facebook-страница фестиваля