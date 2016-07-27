Добровольская объяснила уход с ZIK несовпадением взглядов с руководством

Бывший руководитель информационно-аналитического департамента медиахолдинга ZIK Людмила Добровольская покинула компанию из-за несовпадения взглядов с руководством относительно дальнейшего развития. Об этом она сообщила в своем Facebook.
"Начинаются история успеха и ответственность уже другой команды, которые я не готова с ней разделить, потому что наши взгляды на пути медийной капитализации, развитие информационного департамента, который я возглавляла, и методы управления несколько отличаются", - написала она.
Напомним, о своем увольнении с ZIK Добровольская сообщилана прошлой неделе. Однако тогда она не назвала причину такого решения.
В январе генеральным продюсером канала ZIK стал Гайгысыз Гелдиев. В феврале креативным продюсером канала была назначена телеведущая, журналист Наталья Влащенко, в марте Департамент журналистских расследований ZIK возглавила бывший директор Media Development Foundation, сооснователь проекта по разъяснительной журналистике Lustrum Дарина Шевченко.
Фото: Knteu.kiev.ua
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