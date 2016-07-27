Добровольская объяснила уход с ZIK несовпадением взглядов с руководством

Напомним, о своем увольнении с ZIK Добровольская сообщилана прошлой неделе. Однако тогда она не назвала причину такого решения.

В январе генеральным продюсером канала ZIK стал Гайгысыз Гелдиев. В феврале креативным продюсером канала была назначена телеведущая, журналист Наталья Влащенко, в марте Департамент журналистских расследований ZIK возглавила бывший директор Media Development Foundation, сооснователь проекта по разъяснительной журналистике Lustrum Дарина Шевченко.

Фото: Knteu.kiev.ua