ТЕЛЕКРИТИКА

Добровольская объяснила уход с ZIK несовпадением взглядов с руководством

Бизнес

Бывший руководитель информационно-аналитического департамента медиахолдинга ZIK Людмила Добровольская покинула компанию из-за несовпадения взглядов с руководством относительно дальнейшего развития. Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Начинаются история успеха и ответственность уже другой команды, которые я не готова с ней разделить, потому что наши взгляды на пути медийной капитализации, развитие информационного департамента, который я возглавляла, и методы управления несколько отличаются", - написала она.

Напомним, о своем увольнении с ZIK Добровольская сообщилана прошлой неделе. Однако тогда она не назвала причину такого решения.

В январе генеральным продюсером канала ZIK стал Гайгысыз Гелдиев. В феврале креативным продюсером канала была назначена телеведущая, журналист Наталья Влащенко, в марте Департамент журналистских расследований ZIK возглавила бывший директор Media Development Foundation, сооснователь проекта по разъяснительной журналистике Lustrum Дарина Шевченко.

Фото: Knteu.kiev.ua



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