До целевой аудитории доходит лишь 54% рекламы: Nielsen

Чуть более половины (54%) рекламы доходит до аудитории, чьи параметры бренды закладывают при таргетинге. Как сообщает Cossa, об этом свидетельствует исследование компании Nielsen, проанализировавшей 60 тыс. рекламных кампаний в белее чем 20 странах.

При этом точность таргетинга зависит от отрасли: лучше всего реклама «попадает» в аудиторию по темам «Туризм» и «Бизнес» – 67% точности, на втором месте «Развлечения» – 65%. Хуже всего – у товаров народного потребления (43%) и ритейла (42%).