До целевой аудитории доходит лишь 54% рекламы: Nielsen

Чуть более половины (54%) рекламы доходит до аудитории, чьи параметры бренды закладывают при таргетинге. Как сообщает Cossa, об этом свидетельствует исследование компании Nielsen, проанализировавшей 60 тыс. рекламных кампаний в белее чем 20 странах.
При этом точность таргетинга зависит от отрасли: лучше всего реклама «попадает» в аудиторию по темам «Туризм» и «Бизнес» – 67% точности, на втором месте «Развлечения» – 65%. Хуже всего – у товаров народного потребления (43%) и ритейла (42%).
Кроме того, по данным аналитиков, только половина рекламы для женщин попадает в целевую аудиторию, у мужчин же процент этот показатель выше – 62%. Если брать разбивку по возрастам, хуже всего дела обстоят в группе «18-34»: женщин здесь охватывают только в 22% запланированных случаях, а мужчин – в 34%.
В целом же мобильная реклама более точная, особенно в товарах народного потребления (52%). Лучше всего она работает в мобильном сегменте «25-44»: с женской аудиторией эффективность достигает 37%, что значительно больше мужской (22%).
Заглавное фото: Depositphotos.com
Статьи по теме
- «По любви или за деньги»: медийные лица в рекламе
- Медийная реклама в уанете в первом полугодии выросла на 42%: ИнАУ
- Facebook внедрит шестисекундную видеорекламу
- Бен Уильямс из Adblock Plus – о том, выживет ли реклама в интернете будущего: AIN.UA
- Google запретил размещать рекламу на сайтах с всплывающими объявлениями