ТЕЛЕКРИТИКА

До целевой аудитории доходит лишь 54% рекламы: Nielsen

Бизнес

Чуть более половины (54%) рекламы доходит до аудитории, чьи параметры бренды закладывают при таргетинге. Как сообщает Cossa, об этом свидетельствует исследование компании Nielsen, проанализировавшей 60 тыс. рекламных кампаний в белее чем 20 странах.

При этом точность таргетинга зависит от отрасли: лучше всего реклама «попадает» в аудиторию по темам «Туризм» и «Бизнес» – 67% точности, на втором месте «Развлечения» – 65%. Хуже всего – у товаров народного потребления (43%) и ритейла (42%).

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Кроме того, по данным аналитиков, только половина рекламы для женщин попадает в целевую аудиторию, у мужчин же процент этот показатель выше – 62%. Если брать разбивку по возрастам, хуже всего дела обстоят в группе «18-34»: женщин здесь охватывают только в 22% запланированных случаях, а мужчин – в 34%.

В целом же мобильная реклама более точная, особенно в товарах народного потребления (52%). Лучше всего она работает в мобильном сегменте «25-44»: с женской аудиторией эффективность достигает 37%, что значительно больше мужской (22%).

Заглавное фото: Depositphotos.com

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