«ДНР» расширила вещание своих телеканалов на Днепр, Харьков и Херсон

Самопровозглашенная «ДНР» сегодня расширила вещание своих теле- и радиоканалов на юго-восток Украины. Как сообщают СМИ сепаратистов, это произошло после того, как глава «ДНР» Александр Захарченко отдал команду на запуск работы нового передатчика.

По его словам, этот передатчик обеспечивает сигнал на территорию Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областей.

"С сегодняшнего дня наши теле- и радиопередачи будут транслироваться на территории Херсона и других ранее перечисленных городов", — сказал Захарченко.

Напомним, в августе 2016 года «ДНР» запустила передатчик для трансляции своего радио на территории Новоазовского и Тельмановского районов, а также Мариуполь, который находится на подконтрольной Украине части Донбасса.

В декабре в Славянске Донецкой области была официально открыта восстановленная после разрушения вследствие боевых действий телевышка на горе Карачун. Она передает сигнал украинских телерадиовещателей.

Фото: oplot.info