«ДНР» начала издавать собственный женский глянец

В самопровозглашенной «ДНР» начал издаваться первый женский глянцевый журнал под названием «Четыре сезона», сообщается на сайте сепаратистов.

Глянец будет насчитывать 128 страниц, выходить один раз в два месяца и стоить 180 рублей (около 83 грн).

"Мы очень хотели создать такой журнал. И мечта наша исполнилась! Нашлись люди, которые нам помогли в этом. Потому что давно хотелось посеять добрые семена спокойствия, мира в наше неспокойное время. Мы хотим показать, что семья — главная ценность. Имя журналу мы дали по названию женского фестиваля — «Четыре сезона»", — сказала соорганизатор фестиваля Наталья Хрусталева, уточнив что поддержку в создании журнала оказало, в частности, «министерство информации».

По ее словам, 90% содержания издания — эксклюзивные авторские материалы, а стать героиней публикации может любая женщина. Среди рубрик глянца - истории жизни успешных женщин, материалы о моде и стиле, советы психолога и врача, советы по воспитанию детей, стихи и проза, афиша культурных событий «ДНР».