Дмитрий Терешков и Константин Дорошенко уходят с «Радио Вести»

Ведущий программ «Циники», «Спорное утро» и «Антропология» на «Радио Вести» Дмитрий Терешков объявил о своем уходе.

"Я прекращаю сотрудничество с «Радио Вести».В субботу и воскресенье в эфир вышли последние выпуски радиошоу «Циники» и программы «Антропология». Сегодня был последний эфир «Спорного утра»", - пишет он в своем Facebook.

По словам радиоведущего, последние три года «Радио Вести» - "абсолютно честная, свободная, профессиональная история как в поле медиа, так и личная". "Однако уверенности в том, что эта история будет продолжена в будущем, у меня нет. Здесь и авторитарная политика президента в отношении СМИ, здесь и увольнение профессиональных топ-менеджеров радиостанции, плюс неопределенность нового руководства относительно дальнейшей редакционной политики", - пояснил Терешков, добавив, что впереди его ждут новые проекты.