Дмитрий Терешков и Константин Дорошенко уходят с «Радио Вести»

Ведущий программ «Циники», «Спорное утро» и «Антропология» на «Радио Вести» Дмитрий Терешков объявил о своем уходе.
"Я прекращаю сотрудничество с «Радио Вести».В субботу и воскресенье в эфир вышли последние выпуски радиошоу «Циники» и программы «Антропология». Сегодня был последний эфир «Спорного утра»", - пишет он в своем Facebook.
По словам радиоведущего, последние три года «Радио Вести» - "абсолютно честная, свободная, профессиональная история как в поле медиа, так и личная". "Однако уверенности в том, что эта история будет продолжена в будущем, у меня нет. Здесь и авторитарная политика президента в отношении СМИ, здесь и увольнение профессиональных топ-менеджеров радиостанции, плюс неопределенность нового руководства относительно дальнейшей редакционной политики", - пояснил Терешков, добавив, что впереди его ждут новые проекты.
Вместе с ним с радиостанции уходит и Константин Дорошенко, который вел программы «Циники», «Круг общения», «Вне контекста».
Напомним, 23 февраля регулятор лишил «Радио Вести» лицензии на вещание в Харькове. В этот же день стало известно, что трое топ-менеджеров покидают радиостанцию с 1 марта. По словам главы медиахолдинга «Вести Украина» Ольги Семченко, станция переходит в режим лайт-вещания. 24 февраля коллективу «Радио Вести» была представлена новый директор по производству Юлия Кугитко. А вечером в эфире в прямом эфире программы «Постфактум» со своими слушателями попрощался Дмитрий Тузов.
Ранее руководство радиостанции предупреждало своих сотрудников о возможных сокращениях в связи с тем, что пока неизвестно, продлит ли Нацсовет лицензию на вещание. На данный момент два суда запретили регулятору рассматривать вопрос о продлении лицензии.
Фото:Максим Лисовой
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