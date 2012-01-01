Дмитрий Танкович: «Украине не хватает исторических проектов – это то, чем мы можем быть интересны европейскому рынку»

У нас в продакшене сейчас в разработке несколько проектов, в основном комедийного жанра. Среди них 4-серийный проект, уже утвержденный СТБ. Пока не могу сказать, когда он точно появится на экранах. Помимо этого, у нас сейчас дописывается 12-серийный комедийный детектив «Шериф» для телеканала ICTV.

Также на финальной стадии производства ситком «Джованни» для СТБ. Это 30-серийный проект в формате 30 минут. Впервые мы уговорили телеканал делать 30-минутки. Посмотрим, что из этого выйдет. Кстати, это будет сериал, где все герои будут говорить на украинском языке, плюс он будет полностью павильонный. Также приоткрою секрет, сейчас уже пишется второй сезон сериала «2+2=6». Еще есть несколько идей, но о них я не могу говорить пока не получу подтверждение от заказчиков.