Дмитрий Танкович: «Украине не хватает исторических проектов – это то, чем мы можем быть интересны европейскому рынку»

Все мы слышали, как в конце прошлого года генеральный директор телеканала СТБ Владимир Бородянский заявил о постепенной трансформации каналов StarLightMedia из производителей форматных шоу в сериальное производство. В первую очередь этот переход будет касаться телеканала СТБ. Несмотря на то что новому вектору нет еще и года, «Телекритика» решила узнать, какие проекты сейчас разрабатывает СТБ и когда появятся первые результаты.
Vaverka Production стал подразделением StarLightMedia еще в 2012 году. За это время его руководитель Дмитрий Танкович с командой создали ряд проектов, из них только на СТБ – сериал «Коли ми вдома», «Сдается домик у моря» и седьмой сезон проекта «Хата на тата». Сейчас продакшен активно работает над сериалами, которые выйдут на экраны в 2019 году. О чем будем смотреть и о дальнейших планах – рассказывает Дмитрий Танкович.
О текущих проектах Vaverka Production
У нас в продакшене сейчас в разработке несколько проектов, в основном комедийного жанра. Среди них 4-серийный проект, уже утвержденный СТБ. Пока не могу сказать, когда он точно появится на экранах. Помимо этого, у нас сейчас дописывается 12-серийный комедийный детектив «Шериф» для телеканала ICTV.
Также на финальной стадии производства ситком «Джованни» для СТБ. Это 30-серийный проект в формате 30 минут. Впервые мы уговорили телеканал делать 30-минутки. Посмотрим, что из этого выйдет. Кстати, это будет сериал, где все герои будут говорить на украинском языке, плюс он будет полностью павильонный. Также приоткрою секрет, сейчас уже пишется второй сезон сериала «2+2=6». Еще есть несколько идей, но о них я не могу говорить пока не получу подтверждение от заказчиков.
О трансформации в сериальное производство
Это сложный, длинный процесс, нельзя так моментально переключиться на наращивание сериального производства, бросив все остальные проекты, которые выходят на канале. Вот, к примеру, один из новых сериальных проектов, впервые вышедших на экраны в этом осеннем сезоне – сериал «Сдается домик у моря». Как вы видите, его рейтинги пока не взлетают выше крыши. Но, как сказал один известный топ-менеджер: «Если первый сериал не зашел, это не значить, что нужно бросать все сериальное производство».
В первую очередь сейчас нам нужно понять потребности аудитории, ее запросы и выйти на тот уровень, когда зритель начнет воспринимать украинские сериалы и следить за ними, так как это было с ток-шоу. Но, с точки зрения бизнеса, могу вас заверить, что сериалы куда прибыльней снимать, чем форматные проекты.
Сколько нужно времени, чтобы зритель привык к украинским сериалам?
Я думаю, что это вопрос двух, максимум трех лет. Плюс посмотрим, что будет с линейным телевидением в целом. Может уже к 2020 его не будет вовсе.
Сменится ли после трансформации аудитория СТБ?
Признаться честно, сейчас в стране есть много разных факторов, которые так или иначе влияют на аудиторию и на телесмотрение. К примеру, отключение аналогового телевидения, языковые квоты, которые вступят с октября, – то, что сыграет немаловажную роль в том, кто смотрит телевизор и как.
О кооперации с мировыми продакшенами
Продажа сериалов, которые производит Vаverka Production, на европейский или мировой рынок предусматривается, но далеко не во всех проектах. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Нам еще предстоит провести огромную работу и понять, чего хочет от нас европейский рынок, и чем мы можем быть ему интересны. Я считаю, что наше будущее в том, чтобы найти свой аутентичный контент, без попыток копировать кого-то или что-то уже известное, и именно этим заинтересовать иностранных дистрибьюторов.
Взять даже гиганта Netflix. Они сейчас как раз делают упор на локальный контент, как раз такой, который будет интересен узкой аудитории – определенному региону, стране. А этим мы и можем быть интересными на первых порах.
Что такое украинский контент?
Контент – вещь непростая. Я считаю, что в Украине стоит больше говорить об истории нашей страны и работать над проектами в этом направлении. Да, такие проекты стоят недешево, но это будет хорошим началом для того, чтобы заявить о себе как о стране на международном рынке. Но опять же подчеркну: не все сразу.
О кооперации в производстве сериалов
Для начала, я считаю, нужно работать над внутренней кооперацией, прежде, чем выходить на европейский рынок. Я вот очень позитивно смотрю на то, чтобы работать над проектами с другими украинскими продакшенами. У нас, кстати, уже в разработке есть несколько проектов. Думаю, начнем в этом году, и уже в следующем они появятся на экранах.