Дмитрий Шепелев теперь работает на канале «Россия»

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который в свое время вел несколько программ на украинском телевидении, станет новым ведущим ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия» сообщает Life.ru со ссылкой на источники на ТВ.

Таким образом, телеведущий заменит в проекте Бориса Корчевникова, который вел программу с 2013 года, а теперь покидает ее. Среди причин ухода ведущего называют личные обстоятельства, а также проблемы со здоровьем

По информации источника на съемочной площадке ток-шоу, съемки новых выпусков с Шепелевым стартуют на днях. Специально под нового ведущего будет создана новая студия и значительно изменится формат программы. Первые эфиры с новым ведущим выйдут в марте.

Напомним, Дмитрий Шепелев являлся одним из лиц «Первого канала» в течение нескольких лет с 2008 года. С 2009 года он вместе с Юрием Николаевым вел музыкальное шоу «ДОстояние РЕспублики», а также появлялся в других проектах канала. В июне 2016 года стало известно, что шоу закрывают.