ТЕЛЕКРИТИКА

Дмитрий Раимов запускает в США деловое издание

Бизнес

Основатель проекта «Свободная. Образовательная платформа», политтехнолог, а с недавнего времени и телеведущий на канале NewsOne Дмитрий Раимов объявил о запуске издания в Вашингтоне.

"Я открываю редакцию медиа в Вашингтоне. Это будет политическое и деловое СМИ, где на английском будет доступно рассказано о политике и экономике.Будем писать там и об Украине", – сообщил он в своем Facebook, уточнив, что финансирование издания на 100% будет осуществляться им самим.

По словам Раимова, СМИ уже получило аккредитацию в американских государственных институтах, а также получает в Белом Доме и Конгрессе. "Команда абсолютно из местных журналистов. Спасибо за помощь моим коллегам из The New York Times", – добавил он.

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Больше подробностей и тестовый запуск СМИ Дмитрий Раимов анонсирует в ближайшее время.

Фото: Facebook Дмитрия Раимова

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