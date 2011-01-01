Дмитрий Раимов стал ведущим на канале NewsOne

В комментарии «Телекритике» Дмитрий Раимов уточнил, что его программа будет длиться час. Во время нее будет обсуждаться пять важных событий недели и делаться их подробный разбор с позиции политтехнологий и связей стейкхолдеров (заинтересованных лиц) с событиями.

"Для меня это не первый опыт. В 2011-м делал онлайн-TV, в 2016-м вел программу на радиостанции «Просто радио». И, честно, долго не соглашался на многочисленные предложения от разных каналов вести программу. У меня достаточно публичности и эфиров каждую неделю в качестве гостя. Но NewsOne был наиболее настойчивым и согласился на одну программу в неделю. По пятницам в 22:00", – рассказал он.

Фото: Facebook Дмитрия Раимова