Дмитрий Комаров и Алексей Дурнев возглавили топ блогеров по версии «Фактов» ICTV

Программы «Факты», которая выходит на телеканале ICTV, составила список самых топовых украинских блогеров.

Как сообщается на сайте канала, голосование длилось в течение девять месяцев. Интернет-пользователям были представлены кандидатуры более 350 блогеров. Из них по итогам голосования были выбраны 100 (по 10 в 10 категориях). Учитывались: число подписчиков в Facebook (по состоянию на июль), среднее число лайков и репостов одного поста.

Категории были следующими: «Бизнес», «Веселые блоги», «IT-блогеры», Lifestyle, «Звезды», «Видеоблогеры», «АТО-блогеры», «#Перемога», «Политика» и «Народный выбор».

Стоит отметить, что в категории «Веселые блоги» победителем признан телеведущий Алексей Дурнев (канал НЛО TV). Также в топ-10 этой категории вошел телеведущий Андрей Шабанов («Новый канал»).

Победителем в категории Lifestyle сталтелеведущий Дмитрий Комаров (канал «1+1»), а в топ-10 категории также вошли соосновательница журнала bit.ua Татьяна Гринева, главный редактор издания Platfor.ma Юрий Марченко и радиоведущая Мириам Драгина.