Дмитрий Гордон запускает программу-интервью на «112 Украина»

На телеканале «112 Украина» стартует программа-интервью экс-депутата Киевсовета, основателя интернет-издания «Гордон» Дмитрия Гордона. Соответствующий проморолик канал обнародовал сегодня, после того как стало известно об увольнении ведущей ток-шоу «Люди. Hard Talk. LIVE» Натальи Влащенко.
Программа называется «Гордон» и будет транслироваться в субботу и воскресенье в 19:20.
"Сильные мира сего умеют хранить свои тайны, и тем интереснее задавать им прямые и неудобные вопросы, чтобы отделить правду от лжи и узнать истину. Они будут пытаться уклоняться от ответов, но я постараюсь докопаться до самой сути. Эти люди придут ко мне, Дмитрию Гордону, на «112 Украина», и расскажут о том, о чем принято молчать – что волнует общество и меня", - говорит журналист.
Напомним, вчера, 19 февраля, завершая ток-шоу «Люди. Hard Talk. LIVE», Наталья Влащенко объявила о своем уходе с телеканала. Позже она объяснила, что уходит на телеканал ZIK. Там она заняла должность креативного продюсера.
Фото: Facebook Дмитрия Гордона