Дмитрий Гордон запускает программу-интервью на «112 Украина»

На телеканале «112 Украина» стартует программа-интервью экс-депутата Киевсовета, основателя интернет-издания «Гордон» Дмитрия Гордона. Соответствующий проморолик канал обнародовал сегодня, после того как стало известно об увольнении ведущей ток-шоу «Люди. Hard Talk. LIVE» Натальи Влащенко.

Программа называется «Гордон» и будет транслироваться в субботу и воскресенье в 19:20.

"Сильные мира сего умеют хранить свои тайны, и тем интереснее задавать им прямые и неудобные вопросы, чтобы отделить правду от лжи и узнать истину. Они будут пытаться уклоняться от ответов, но я постараюсь докопаться до самой сути. Эти люди придут ко мне, Дмитрию Гордону, на «112 Украина», и расскажут о том, о чем принято молчать – что волнует общество и меня", - говорит журналист.