Дмитрий Гордон работает на «112 Украина» бесплатно

Экс-депутат Киевсовета, основатель интернет-издания «Гордон» Дмитрия Гордона, который на прошлой неделе запустил свою программу-интервью на телеканале «112 Украина», делает это бесплатно. Об этом он рассказал в интервью изданию «День».

"Я абсолютно независимый человек, делаю этот проект бесплатно, ни одной копейки с канала не беру. Для меня сегодня «112 Украина» — это лучший информационный канал страны, его смотрит мощная многомиллионная аудитория. И именно на этот канал я хочу приглашать своих главных ньюсмейкеров.", - сказал он.

При этом, по словам телеведущего, у него со каналом есть договоренность, что интервью, которые он будет брать в своей программе, будут также выходить в печатной версии в газете «Бульвар Гордона» и на сайте «Гордон».

"Глядя на мировой опыт, вижу, что «большие интервью» — всегда интересны аудитории. Убежден, что этот жанр еще будет жить, возможно, только кое-что будет видоизменяться в формате подачи беседы. Но для успеха такого интервью должно быть в эфире два интересных лица — человек, который дает интервью, и человек, который его берет. Это как в лодке: если один гребет, а другой просто сидит, мы никуда не приплывем", - отметил Гордон.

Напомним, 19 февраля с канала «112 Украина» ушла Наталья Влащенко, которая вела там ток-шоу «Люди. Hard Talk. LIVE». Вместо ее программы на телеканале начала выходить в эфир передача «Гордон».

Фото: Facebook Дмитрия Гордона