Для крымских татар запустили радио, рассказывающее об их «светлом будущем» в РФ

В аннексированном Россией Крыму сегодня начало вещать общественное крымскотатарское радио «Ветан седасы» («Голос родины»), сообщает ТАСС.

По словам депутата Госдумы РФ, бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека, пока что радио будет круглосуточно вещать в Симферополе и Симферопольском районе на двух языках - русском и крымскотатарском. "Затем каждый месяц будет прибавляться по одному району и городу, где начнется вещание этого радио. Далее вещание должно начаться в Джанкое и Джанкойском районе, потом в Красноперекопске и Красноперекопском районе, затем в Раздольном районе и так далее", - сказал он.

Бальбек уточнил, что «Ветан седасы» - структурное подразделение телерадиокомпании «Миллет», которая владеет одноименным телеканалом на крымскотатарском языке.

Отметим, радиостанция стала первой на крымскотатарском языке с момента аннексии."Радио «Ветан седасы» фактически станет рупором крымскотатарской культуры, будет рассказывать о традициях и самобытности крымскотатарского народа, о его светлом будущем в составе семьи народов России", - подчеркнул российский депутат.