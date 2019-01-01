«Дизель Студио» поделилась дальнейшими планами

Как сообщает студия на своей странице в Facebook, после ДТП актеры Егор Крутоголов и Яна Глущенко выписаны из больницы и проходят реабилитацию дома (у обоих – переломы ног и порваны связки). Также известно состояние других участников «Дизель Шоу»: Саша Бережок находится дома с двумя переломами ноги, у Евгения Гашенко – перелом пальцев ног, у Евгения Сморигина вывих пальцев, разрыв связок и компрессионный перелом позвонка. У Максима Нелипы переломы двух ребер и пальцев ноги, а Виктория Булитко отделалась многочисленными ушибами.

В связи с травмами актеров и гибелью во время ДТП их коллеги Марины Поплавской осенний тур Very Special Original Party перенесли на начало 2019 года, ведь на полное восстановление актерам понадобится от двух до четырех месяцев.

«В связи с этим "Дизель" принял решение о том, что осенний тур Very Special Original Party перенесен на начало 2019 года. Все билеты будут актуальны. Окончательные даты проведения концертов в городах Украины будут объявлены дополнительно. А также в расписании тура появятся новые города – следите за информацией. Спасибо всем, кто уже купил билеты на выступление «Дизель Шоу», кто верит и любит проект! Подробности по концерту 30 ноября в Киеве – "Дизель Студио" объявит позже», – говорится в сообщении.

Также студия анонсировала выпуск «Дизель Шоу» на телеканале ICTV и на Youtube-канале «Дизель Студио» в эту пятницу, 26 октября. Эфир будет посвящен Марине Поплавской.